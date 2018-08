La Serie B tira dritto, calendari a 19 squadre. Saltano i ripescaggi?

Un terremoto sta squassando il calcio italiano, dalla Serie B in giù.

L’ennesima estate del nostro pallone ricca di fallimenti, fideiussioni, ricorsi e controricorsi potrebbe concludersi con un colpo di scena mai visto prima.

La Serie B, infatti, dopo le mancate iscrizioni di Bari, Cesena e Avellino, ha deciso di non attuare ripescaggi, iniziando così il campionato con 19 squadre.

La Lega B ha intenzione di andare avanti per la propria strada e lunedì 13 agosto renderà noti i calendari.

Questo non inficerà solamente sulla serie Cadetta, ma a cascata su tutte le serie minori. Mancando i ripescaggi in Serie B, non ci saranno neanche quelli in C, in D e così via.

Questo il comunicato ufficiale: