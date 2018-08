La Sport Commission di Varese diventa un caso di scuola

La Varese Sport Commission creata dalla Camera di Commercio nel 2016, nel bel mezzo del riassetto degli enti camerali, in due anni ha generato una serie di ritorni positivi che l’hanno fatta diventare un caso di scuola. Nel servizio de “Il Sole24 ore” sull’indice di sportività delle province italiane, dove Varese figura al 35mo posto, viene dato largo spazio al caso di Varese. La Sport Commission varesina, tra le prime nate in Italia, è in grado di offrire supporto tecnico e organizzativo per la creazione, la gestione e la promozione di eventi sportivi. A giocare un ruolo fondamentale sono le competenze qualificate della commissione che può attingere direttamente dalla Camera di Commercio.

In due anni, si diceva, sono state tante le grandi manifestazioni supportate dalla commissione, ma è sufficiente andare sul calendario degli eventi pubblicato dal sito dedicato per constatare che dal 25 agosto al 16 settembre sono previsti ben undici appuntamenti di cui alcuni di rilevanza internazionale. Il 30 agosto, per esempio, si correrà il mondiale della Granfondo Tre Valli Varesine, appuntamento che porterà sul territorio oltre tremila ciclisti amatori da tutto il mondo, una edizione da record. È infatti la granfondo con più iscritti di sempre, con le ricadute economiche immaginabili per tutto il comparto dell’accoglienza. Nella lista degli eventi c’è di tutto, dal golf al canottaggio, dal volo a vela al campionato di mountain bike, a conferma del fatto che la provincia di Varese è in grado di garantire lo svolgimento di eventi sportivi diversi.

Tra i volti noti che hanno tenuto a battesimo la Sport Commission c’è quello di Filippa Lagerback (foto sopra), la modella e presentatrice svedese che da anni vive a Varese.