La squadra agonistica dell’A.V.A.V. raccoglie successi

Nel mese di luglio la squadra agonistica dell’A.V.A.V. con i suoi bravissimi ragazzi ha raccolto gli ultimi successi.

Durante i primi giorni del mese si è svolta a Dongo, presso il Circolo Marvelia, la selezione Optimist, con ben 24 cadetti e 48 juniores come partecipanti. Son state fatte 6 prove per gli juniores e 5 per i cadetti (una in meno poiché il vento nell’ultima prova di domenica era troppo intenso per i cadetti che sono stati fatti rientrare).

Questa regata serviva come qualificazione, insieme a quella che è stata disputata a fine maggio a Luino, per selezionarsi ai campionati italiani Optimist per gli juniores e per la Coppa Primavela per i cadetti. La prestazione di Riccardo Molla, la mascotte della squadra, classe 2008, lavorando con costanza e impegnandosi al massimo è riuscito al suo secondo anno come regatante a selezionarsi alla Coppa Primavela che si terrà a Viareggio l’ultima settimana di agosto.

Riccardo pur essendo il più piccolo ha dimostrato di avere grinta da vendere avendo dei parziali 7-9-12-5-15 e con un punteggio finale di 33 si è classificato al nono posto su 24 imbarcazioni conquistando così il suo posto per la regata di fine agosto.

Purtroppo dei nostri juniores non è riuscito a selezionarsi nessuno, «ma non ci abbattiamo e continuiamo a lavorare – commenta l’allenatrice Rossella Losito, comunque soddisfatta del suo team –. I ragazzi hanno reagito bene, nonostante non siano abituati a due giorni di vento forte si sono fatti valere. Sono molto soddisfatta di alcuni di loro. In alcune prove qualcuno di loro è riuscito a chiudere la regata nei primi 10 e questo significa molto: vuol dire che si sta lavorando nella direzione giusta». Le prossime regate a cui parteciperanno saranno nei primi di settembre a Lovere.