La stagione dell’estetica: i trattamenti post estivi consigliati

L’estate è quasi alle spalle ma non per questo la necessità di trattamenti di bellezza andrà in soffitta. Cresce in Italia senza soluzione di continuità il ricorso a rimedi estetici per apparire al top della forma, che sia d’estate o nei mesi più freddi.

Dopo una stagione passata al mare sotto il sole cocente può anzi essere opportuno sottoporsi a determinati trattamenti per consolidare il proprio stato di salute: la pelle cambia seguendo il corso delle stagioni d’altra parte, questo può quindi essere il momento adatto per una cura a base di prodotti mirati vista la stagione fredda alle porte.

Il periodo che intercorre tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno è particolarmente adatto per prendersi cura dell’epidermide della pelle, soprattutto del viso. Mesi di sole possono lasciare la pelle secca, ruvida, poco idratata, arrossata: in sostanza in preda a tante piccole imperfezioni. Ecco allora che vengono in aiuto tanti trattamenti mirati a fornire un supporto reale alla cute.

Partiamo da una premessa, si sta facendo qui riferimento anche ad interventi poco invasivi, a semplici prodotti di cosmetica o similari; non ancora quindi a trattamenti più complessi che vanno per la maggiore ultimamente parlando di pelle e durante tutto il corso dell’anno. Si pensi ad esempio al trucco permanente, un must degli ultimi mesi per quanto riguarda l’universo femminile.

Per consolidare ancor più il discorso è bene evidenziare come prima di sottoporsi a trattamenti di questo genere sarebbe opportuno, visto il periodo dell’anno, optare per interventi soft ideali per preparare la pelle. Una serie di step per ritrovare la salute della propria cute.

Ed allora via libera a trattamenti esfolianti, validi universalmente a prescindere dalla stagione che si sta vivendo; d’autunno uno scrub è ideale per rendere pulire il proprio viso dalle impurità eliminando la pelle morta e consentendole di respirare meglio.

Ma subito dopo l’estate può esserci l’esigenza di andare a togliere le macchie solari che possono comparire malgrado l’uso di una crema protettiva: ciò si registra con maggiore frequenza con l’avanzare dell’età e su carnagioni chiare. Si può ricorrere in questi casi a prodotti a base di acido glicolico.

Anche se non si ha la necessità di interventi dettati da segni evidenti, dopo l’estate è bene optare per una buona idratazione delle pelle andando così a renderla più elastica limitando al comparsa di rughe e segni. Il sole tende a seccare molto la cute, non c’è momento migliore per intervenire in modo deciso con creme idratanti da utilizzare tutti i giorni.

In sostanza dubito dopo l’estate si deve necessariamente mettere in atto maggiori attenzioni nei confronti della propria cute; è un momento dell’anno piuttosto delicato nel quale la pelle viene da un lungo periodo di esposizione a fonti di stress quali sole, calore e salsedine. Meglio intervenire per prendersi cura del proprio aspetto prima che questo possa essere compromesso dagli strascichi della stagione calda e delle lunghe giornate passate in riva al mare.