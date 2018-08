Lacrime e fiori bianchi, addio Valentina

La chiesa è grande e si è riempita pian piano, con le persone amiche di Valentina Guerra che hanno sfidato i 33 gradi, questo pomeriggio, per salutarla l’ultima volta.

Galleria fotografica I funerali di Valentina Guerra 4 di 5

La giovane, 24 anni nemmeno compiuti, ha perso la vita in un terribile schianto lungo la sp 1 a Gavirate, a poche centinaia di metri da dove lavorava e vicinissimo al suo paese, Besozzo.

Oggi, ai funerali, cinquanta, cento, duecento persone, e poi ancora tante altre rimaste in piedi nelle due navate di Sant’Alessandro, a Besozzo Superiore.

Al centro, di fronte all’altare una bara bianca, un cuscino di fiori e lei, una ragazza giovane, un sorriso che colpisce come ha colpito quando era in vita le tante persone che ricordano Valentina, a partire dai colleghi di lavoro.

Una funzione sobria, officiata da don Giuseppe che ha chiesto di non perdere mai la fede in Dio, nemmeno in questi momenti che tirano fuori brutti pensieri, esternano il dolore che si trasforma in pianto, e in un nome più volte gridato con la poca voce rimasta.

C’è chi è tornato dalle vacanze per salutare l’amica, chi non ci andrà più per il dolore, e chi ha fermato per il pomeriggio il lavoro, come i colleghi della ragazza scomparsa una settimana fa sulla provinciale, alla fine di una giornata di fulmini e temporali.

Sul sagrato, infine, alle 17 e 15 l’uscita del feretro accompagnato da un lancio di palloncini bianchi e azzurri e da un composto applauso.