L’allarme di Arpa: “Sarà una notte di forti temporali”

Dal pomeriggio di oggi e, in particolar modo, tra le ore serali e le prime ore di domani venerdì 10 agosto, instabilità atmosferica in aumento e probabilità di temporali anche forti, accompagnati da grandine e raffiche di vento soprattutto sei settori di nord- ovest della Lombardia. Sul resto delle regione possibilità di rovesci o temporali isolati.

Sono queste le previsioni del Servizio Meteo di Arpa Lombardia, sulla base delle quali Protezione Civile Regione Lombardia ha emesso un’allerta per temporali forti.

Il passaggio di temporali da Ovest verso Est dovrebbe esaurirsi già durante la notte, con residui rovesci o temporali fino al primo mattino. Domani, instabilità tra il pomeriggio e la sera con possibili rovesci o temporali isolati o al più sparsi sui rilievi, meno probabili sulla Pianura dove potranno riattivarsi in modo sparso dalla serata. Temperature in lieve calo: in Pianura minime tra 19 e 23°C, massime tra 29 e 33°C.

L’instabilità proseguirà anche nel weekend, che vedrà due giornate con cielo poco nuvoloso e precipitazioni deboli occasionali. Nel pomeriggio e in particolare a ridosso dei rilievi, probabili rovesci o temporali locali.