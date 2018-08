L’America dà l’addio a John McCain

Una vista spesa per l’America; da militare prima, da Senatore poi. Si è spento a 81 anni nella sua casa in Arizona John McCain, che anche noi Europei ci siamo abituati a conoscere durante la sua lunga carriera politica. Pilota della Marina Militare, reduce del Vietnam dove fu prigioniero, per due volte candidato alla Casa Bianca appariva come un uomo tutto d’un pezzo e fermo nelle sue battaglie: da ultima contro Donald Trump; «non lo voglio al mio funerale» disse.

Nella sua vita si è arreso solo al tumore al cervello, che lo aveva devastato, scegliendo di interrompere le cure scegliendo di morire nella sua casa attorniato dalla sua famiglia. La sua lunga vita pesa per il suo paese è raccolta in «The Restless wave», la sua autobiografia, uscita nel maggio scorso.