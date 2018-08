L’antifascismo non va in vacanza, tre giorni di festa con l’Anpi

«Ci sono momenti storici dove la politica usa il razzismo per avere consenso, perché non è in grado di dare risposte alla complessità del mondo». Ester Maria De Tomasi, presidente provinciale dell’Anpi, alla vigilia della festa provinciale della Resistenza, che si terrà nell’area feste del Pd alla Schiranna dal 31 agosto al 2 settembre, prova a indicare quel cambio di rotta che «la politica confusa in questo momento non sa dare». Con “Diritti alla pace”, titolo della festa, si va ben oltre la questione nazionale per rispondere all’Opa (offerta di pubblico acquisto) – definizione usata da Bassano Falchi del Pd – lanciata dalla destra per scalare e mettere in un angolo l’Unione europea. (nella foto, da sinistra: Stefano tosi, Ester De Tomasi e Bassano Falchi)

«Noi siamo la coscienza critica del Paese – continua De Tomasi – e non siamo pochi». Gli iscritti in provincia di Varese sono 2.500, circa 130 mila in tutta Italia di cui un buon 35% giovani, leve importanti per garantire un futuro all’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Alla festa di Varese saranno presenti, domenica 2 settembre alle 12, alcuni partigiani, voci autorevoli come Ivonne Trebbi, nome di battaglia Bruna, Aurelio Legnani, detto Gatto, Luigi Grossi, più conosciuto come il Cin, Pippo Platinetti, ribattezzato dallo storico Franco Giannantoni “Il camoscio delle cinque valli“, e Carla Locarno, staffetta partigiana della prima brigata lombarda.

MUSICA, MOSTRE, SPETTACOLI E DIBATTITI

Dopo l’inaugurazione di venerdì 31 agosto alle 16 e 30 con il sindaco di Varese, Davide Galimberti, il presidente della provincia, Gunnar Vincenzi, il presidente dell’Anpi provinciale Ester Maria De Tomasi, e l’introduzione musicale di Niccolò Minonzio, Riccardo Cattania presenterà la mostra “Le conferenze di Zimmerwald e Kiental e l’opposizione alla Grande Guerra“. A seguire la presentazione del libro “Antifa” di Stefano Catone e le canzoni del Coro Rebelde di Varese. Molto interessante lo spettacolo del Collettivo Meliers previsto per venerdì 31 agosto alle ore 21. «Siamo a metà strada tra la performance musicale, il documentario di montaggio e la narrazione – spiega Stefano Tosi dell’Anpi – il collettivo accompagnerà dal vivo il pubblico in un viaggio nel novecento».

Sabato 1 settembre il programma propone alle 17 un incontro con Giovanni Bloisi, il ciclista della memoria, mentre alle 18 si terrà il dibattito “Per un’Europa di pace“, moderato dal giornalista e direttore di Varesereport, Andrea Giacometti, e con la partecipazione di Matilde Ceron (movimento federalista europeo), Antonella Bonopane (Libera) e Mauro Sabbadini (Arci). Per i più piccoli è prevista l’animazione con Noemi Bassani (ore 18) e a partire dalle 21 ci sarà uno spazio musicale affidato a Stefano Tosi e Alex Baré che proporranno “Cattiva strada” un tributo al cantautore Fabrizio De André. A seguire Alessio Lega che riproporrà uno spettacolo musicale dedicato alla legge Basaglia e alla “liberazione” delle persone rinchiuse nei manicomi.

Domenica 2 settembre alle 10 la festa riprenderà il suo cammino con un dibattito sul “Fondamento cosmopolita del diritto alla pace” a cui parteciperanno Fabio Minazzi, professore di filosofia della scienza all’università dell’Insubria, e Leonardo Visco Gilardi, presidente dell’Aned (associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti). Per gli amanti dei pupi siciliani e anche per chi non li conoscesse alle 15 e 30 è imperdibile lo spettacolo di Salvatore Giglio , pensionato che ha letteralmente resuscitato un’antica tradizione di famiglia. Per rimanere in tema, alle 17 teatro con il laboratorio Mangiafuoco per imparare a realizzare burattini con materiali di riciclo. Chiusura della festa affidata alle tradizioni popolari: dalle 18 e 30 alle 19 e 30 stage di danze popolari con Noemi Bassani e alle 21 viaggio musicale nell’Irlanda e nella Bretagna con Silly farm quartet.

Per tutti e tre i giorni sarà attivo lo stand gastronomico, lo stesso della Festa dell’Unità. Il pranzo sociale è previsto per domenica 2 settembre alle 13, prenotazione obbligatoria entro il 29 agosto (tel. 0332 334407 email anpivarese@tiscali.it)