A Latinfiexpo inizia la settimana di El Salvador

Domenica 19 agosto dalle ore 20.00 alla presenza del Console Bernardo Menjivar della Repubblica di El Salvador, delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio della provincia di Varese verrà inaugurata la settimana dedicata a El Salvador.

La serata vedrà la presenza del gruppo popolare “ES Danza” che si esibisce in costumi tipici e che con la propria danza tradizionale mira a diffondere la cultura e la storia del loro Paese. In particolare darà vita a balli folkloristici in cui vengono rappresentate e catturate le idiosincrasie dei loro antenati.