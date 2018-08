Laura apre la prima libreria di Fagnano Olona

Quella di Laura Orsolini, consulente editoriale e autrice di libri per bambini e romanzi è una storia in controtendenza. Mentre molte librerie chiudono lei apre “Millestorie”, la prima libreria di Fagnano Olona.

L’amore per la lettura, la grande passione per l’editoria, gli anni di esperienza come autrice, come consulente editoriale per La Memoria del Mondo libreria e editrice sono le motivazioni che l’hanno spinta ad aprire.

«Libreria Millestorie è un luogo per tutti coloro che amano ascoltare, raccontare, leggere – spiega -. Dopo aver incontrato più di diecimila bambini nelle scuole ho toccato con mano quanto sia importante raccontare storie per diventare più felici e imparare a immaginare».

In libreria, oltre ai libri di varie categorie e per bambini, sarà possibile usufruire di servizi editoriali sia per editori, per agenzie letterarie e per autori: «Organizziamo letture di storie e laboratori per bambini sia di età prescolare che per le elementari e anche corsi, il primo dei quali sarà dedicato alla scrittura, partirà giovedì 18 ottobre, diviso in quattro incontri dedicati agli adulti (abbiamo già degli iscritti)».

Ci saranno anche due contest, uno aperto ai ragazzi delle scuole medie “La grande bugia” e uno aperto a tutti “Lettera d’amore”. Verrà posizionata fuori dalla libreria una cassetta delle lettere rossa dove depositare gli elaborati, i migliori dei quali saranno premiati.

I servizi editoriali sono già attivi mentre la libreria inaugurerà l’8 settembre, in occasione della Mezzanotte Bianca. Sarà in via Saibene al numero 16 a Fagnano Olona.

Nel frattempo Laura non accantona la scrittura: «Ho appena finito di scrivere un romanzo young-adult e sto aspettando che venga pubblicato. Si intitola Play e non vedo l’ora di trovarlo nella mia libreria”.