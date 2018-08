L’auto esce di strada e cade nel giardino di una casa

Vigili del fuoco e 118 stanno intervenendo a Tradate per un incidente stradale: un’auto è uscita di strada ed è caduta all’interno di un giardino.

È avvenuto poco prima delle 14 in via Alfredo Catalani, in una zona in pendenza: proprio a causa del dislivello tra strada e proprietà privata l’auto è finita in una posizione che ha richiesto l’intervento dei pompieri (foto d’archivio).

Sul posto anche ambulanza e autoinfermieristica del 118 che hanno soccorso il guidatore, un uomo di 54 anni, che non ha riportato ferite gravi.