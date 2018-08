Lavori in centro: nuova settimana, nuova viabilità

E’ partita questa mattina una nuova fase – la settima – dei lavori in corso nel centro storico di Vedano Olona per il rifacimento delle condutture del gas, con le relative modifiche alla viabilità.

Ecco la nuova regolamentazione temporanea della circolazione stradale in vigore da lunedì 27 agosto fino alle 19.00 di venerdì 7 settembre (e comunque fino al termine dei lavori):

– è istituito divieto di circolazione in via dei Martiri da via Pellico a via Roma. L’accesso a dette vie dovrà essere garantito per residenti e mezzi di soccorso;

– divieto di sosta e circolazione in alcuni tratti di via Matteotti, via Cavour, vicolo Sirtori.