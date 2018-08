Lavori di riqualificazione, abbattuta la ex Minonzio in viale Borri

La ex Minonzio è stata abbattuta, nell’ambito della ristrutturazione appena iniziata che porterà alla realizzazione di un piccolo centro commerciale in viale Borri.

Galleria fotografica Abbattuto lo stabile della "Minonzio" 4 di 9

Dell’inizio dei lavori vi avevamo già informato, e anche del fatto che tra gli “effetti collaterali” di questa ristrutturazione c’è anche la sistemazione della scuola di via Mercantini.

Della demolizione del centenario capannone invece dà notizia Giuseppe Terziroli, grande appassionato di storia locale ed esperto della zona, che fu assessore negli anni passati a Varese, che ha pubblicato alcune foto dell'”evento” e ne ha ricordato anche il valore.

«La Fine di un’epoca industriale a Varese è sancita da queste foto che saranno ricordate negli annali – spiega Terziroli – A questo stabilimento centenario situato all’incirca al numero 200 di viale Borri arrivavano da ogni parte d’Italia per l’allestimento di mezzi di trasporto convertiti prevalentemente a negozi viaggianti ed il signor Minonzio era sempre disponibile a rilasciare credito perché sempre ripagato dagli incassi che si svolgevano fino all’ultima spiaggia dello stivale. Il signor Minonzio era un grande benefattore della collettività e quando questi spazi furono insufficienti si trasferì a Lozza. Ricordo che quando c’era la festa del paese era uno dei massimi contributori ed era stimato dai suoi numerosissimi dipendenti avendo dato il salario a generazioni di famiglie. Purtroppo per lui dovette chiudere l’attività come hanno fatto altri a seguito della decisione di privilegiare le grandi superfici di vendita abilissime nello scoprire le tendenze di acquisto dei clienti, che poi siamo noi, a volte un po’ stupidi».