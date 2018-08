L’azienda festeggia 30 anni e porta i dipendenti a Tenerife

«Abbiamo festeggiato i 30 anni insieme ai nostri dipendenti perché se siamo arrivati fino a qui il merito è loro». Erika Mascheroni e Andrea Meloni titolari della Nuova Tecnostampa di Gerenzano, hanno scelto di regalare, e regalarsi, una vacanza per celebrare il successo aziendale: e così tutti i 23 dipendenti con le rispettive famiglie hanno trascorso una settimana a Tenerife.

Una storia “bella”, controcorrente, che racconta di valori profondi e rapporti che vanno oltre quello tra dipendente e titolare d’impresa.

La racconta Confartigianato Imprese Varese che nel suo sito raccoglie interviste e percorsi di aziende loro associate, che rappresentano il motore del nostro Paese.

La ricetta del successo della Nuova Tecnostampa, che ora si trova a Gerenzano ma poi si trasferirà in un capannone molto più grande a Ubaldo, la spiega Erika, 45 anni, moglie di Andrea, 47 anni: «È importante essere al passo con i tempi e non avere mai paura di investire, anche nel pieno della crisi. Noi ci abbiamo creduto».

L’azienda opera nel settore della stampa in offset e si è specializzata nella stampa di cataloghi, depliant, volantini, cartelli, espositori e astucci, per i più svariati settori tra i quali quello farmaceutico e cosmetico.

«All’inizio c’era solo la stampa, e funzionava – dice a Confartigianto Erika – . Poi, nel 2004, un cliente specializzato in cartotecnica ha chiuso e abbiamo deciso di portare al nostro interno anche quella attività». Anche i dipendenti aumentano con il tempo: dai quattro iniziali (papà Eugenio, il figlio Andrea, il socio e un dipendente) si arriva a cinque, poi nove e così via, a salire fino ai 25 di oggi.

E così Andrea ed Erika hanno scelto di brindare ai trent’anni di sacrifici e di investimenti regalando ai dipendenti e alle rispettive famiglie (quaranta persone in tutto) sei giorni di relax in un resort all inclusive di Tenerife, l’isola dove una ex collaboratrice ha scelto di trasferirsi da qualche tempo.

Una sorpresa per i dipendenti, italiani e stranieri (in due arrivano dal Marocco e tre dall’Egitto) d’età compresa tra i 20 e i 35 anni.

Qui l’articolo completo di Confartigianato Imprese Varese