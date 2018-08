Le migliori coppie secondo le stelle

L’oroscopo ci può aiutare ad affrontare una giornata difficile intravedendo qualche spiraglio di luce, ma può tornare utile anche per trovare l’anima gemella. Le stelle, infatti, ci dicono quali sono le accoppiate migliori: i segni zodiacali che si trovano meglio fra loro, non solo sotto alle lenzuola, ma anche nella vita di tutti i giorni! Che ci si creda o meno, tutti noi prima o poi ci troviamo a leggere l’oroscopo perché non abbiamo nulla da perdere, ma solo qualcosa in più da scoprire. Ecco perché oggi vi proponiamo alcune interessanti informazioni sul vostro segno e su quello con cui, secondo le stelle, potrete andare più d’accordo!

Siete pronti a scoprire qual è il vostro destino amoroso? Potrebbe essere già scritto e non dovete fare altro che trovare il partner del segno perfetto.

Ariete e Gemelli

Gli Ariete e i Gemelli sono persone molto vitali, che hanno bisogno di continui stimoli e iniziative per sentirsi sempre attivi. La noia potrebbe arrivare a uccidere una relazione con un ariete o con un gemelli, che invece tra di loro non rischiano certo di stancarsi! Ottima accoppiata, questi due segni zodiacali vanno d’accordo proprio perché sono molto simili, su tanti aspetti.

Bilancia e Leone

Il Leone ha un carattere piuttosto deciso e intraprendente e difficilmente si lascia mettere i piedi in testa. In realtà, spesso e volentieri rischia di essere lui a predominare, ma con la bilancia riesce a trovare un equilibrio quasi magico, che combina affetto e comprensione. Questi sono due segni perfetti, che devono, però, cercare di non prevaricare a vicenda sul versante amoroso.

Cancro e Toro

Toro e Cancro hanno una caratteristica in comune: sono entrambi due segni molto sensibili, che faticano ad aprirsi, ma quando lo fanno danno tutto quello che possono. Insieme Cancro e Toro sono una coppia vincente proprio per questo motivo: nessuno dei due rischia di prevaricare e sotto alle lenzuola fanno faville!

Vergine e Capricorno

Il Capricorno è uno dei segni più complicati dello zodiaco: ha un carattere spesso difficile da comprendere ma non per la Vergine. Questa accoppiata è vincente proprio perché tra i due segni c’è un’affinità, non solo intellettuale, ma anche fisica ed erotica. Una coppia scoppiettante, quindi, sia fuori che dentro le mura domestiche!

Scorpione e Pesci

Pesci e Scorpione possono diventare una coppia davvero meravigliosa, ma devono volerlo e desiderarlo entrambi. I Pesci sono solitamente piuttosto timidi e introversi e gli Scorpione sono gli unici in grado di farli uscire dal loro guscio protettivo. Questi due segni sono di conseguenza perfetti insieme, a patto che lo Scorpione non prevarichi troppo e non si imponga come spesso tende a fare. La sua sensibilità è l’arma segreta per fare breccia nel cuore del Pesci.

Sagittario e Acquario

Sagittario e Acquario condividono la stessa visione della vita: sognatori e viaggiatori nati, sono perfetti per stare insieme perché amano entrambi le stesse cose. Potrebbero scontrarsi in alcuni frangenti, ma riescono sempre a fare la pace. Essi, infatti, hanno una spiccata sensibilità con il partner che li porta a scendere a compromessi, pur di essere felici insieme.

