Passeggiare in riva al lago, che fa subito sentire in vacanza, incamminarsi per vie e sentieri che portano a raggiungere viste mozzafiato, allenarsi nelle palestre naturali tra acqua e montagna, scoprire borghi, visitare monasteri e castelli, tornare indietro nel tempo tra le tracce degli insediamenti umani più antichi e le unicità dei beni riconosciuti come patrimonio dell’Umanità. Anche una soltanto di queste ragioni vale una giornata o più nel Varesotto, ma sappiamo che di buoni motivi per visitare la terra dei laghi ce ne sono molti altri.

Per questo oggi e nei prossimi giorni dedicheremo a “Le ragioni per venire a Varese” uno speciale del nostro giornale: partiremo con i Beni Unesco, passando poi per i sentieri del Varesotto, le rocche, gli eremi e le fortezze, i borghi e le città, i panorami più belli, i luoghi dello shopping, i prodotti tipici e la buona cucina, la passione per il volo, gli scorci romantici…

Natualmente per farlo abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Segnalateci le vostre ragioni per venire a Varese scrivendo a redazione@varesenews.it oppure sui social con #veniteavarese

I dieci buoni motivi per visitare il Varesotto del portale regionale InLombardia: