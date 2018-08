Le variazione di Autolinee Varesine per domenica 2 settembre

Autolinee Varesine ha comunicato le variazioni sul servizio di trasporto urbano ed extraurbano per la giornata di domenica 2 settembre, quando Varese e il Nord della provincia saranno interessate dal Mondiale di Gran Fondo di ciclismo (in fondo all’articolo trovate il link per le strade chiuse e gli orari di passaggio).

Domenica nessun autobus potrà transitare dal centro di Varese sino alle ore 17, perciò le linee urbane verranno spezzate in due tronconi e quelle extraurbane effettueranno percorsi alternativi verso i paesi di destinazione.

LINEE EXTRAURBANE

N10/N11 Varese-Luino/Ponte Tresa

Soppresse le corse delle ore 8.25 e 9.25 dai tre capolinea

Regolari le corse pomeridiane che partiranno da piazzale Kennedy, ma raggiungeranno la Valganna senza passare dal centro città.

N21 Varese-Osmate

Soppresse le corse delle 12.10 dal capoluogo e delle 13.10 da Osmate.

N20 Varese-Angera-Sesto Calende

Variata la corsa delle ore 8.10 da Varese: partenza da Masnago Esselunga anziché dal capolinea:

Quelle successive partiranno regolarmente da piazzale Kennedy, ma non potranno transitare dal centro: si immetteranno su via Sanvito seguendo un percorso alternativo.

LINEE URBANE

Fino al tardo pomeriggio sarà chiusa l’area da Casbeno verso il lago.

La zona di Bobbiate-Schiranna-Calcinate del Pesce non potrà essere raggiunta in bus sino alle ore 18 (la linea N sarà limitata al tratto Belforte-stazione FS). Anche l’altra parte di Casbeno (quella di via Corridoni servita dalla linea B) non sarà raggiungibile in bus fino alle ore 18.

Verso Sant’Ambrogio e Sacro Monte prima delle 10 i bus diretti verso il Sacro Monte partiranno dalla Brunella e percorreranno via Crispi.

Dalle 10 in poi i bus della linea C partiranno da piazza Beccaria (Inail) e seguiranno il percorso regolare verso la stazione della funicolare, effettuando anche la deviazione festiva dal Palasport (la frequenza è di un bus ogni 15 minuti).

LINEA A

Ore 7.00-10.00: attivo solo tratto FS-Capolago;

Ore 10.00-17.00: percorso Capolago-FS-Valganna-Ippodromo-Biumo Superiore.



LINEA B

Ore 7.00-10.00: SERVIZIO INTERAMENTE SOSPESO;

Ore 10.00-18.00: attivo solo tratto Sangallo-Ippodromo-Valganna-FS; SOSPESO il servizio da/per CORRIDONI



LINEA C

Ore 7.00-10.00: attivi tratti Nabresina-FS e S. Monte-Crispi-Brunella (NO Aguggiari);

Ore 10.00-17.00: attivi tratti Nabresina-FS e S. Monte-via Manin-viale Aguggiari-piazza Beccaria



LINEA E

Ore 7.00-17.00: attivi tratti Bizzozero-FS e Velate-Sanvito-largo Risorgimento



LINEA H

Ore 7.00-17.00: attivi tratti San Fermo-FS e Montello-Brunella

(dalle ore 10 fino a piazza Beccaria)



LINEA N

Ore 7.00-17.00: attivo SOLO tratto Cascina Mentasti-Belforte-FS;

SOSPESO il servizio da/per Schiranna-Calcinate del Pesce



LINEA P

Ore 7.00-10.00: attivo solo tratto Avigno-Crispi-Brunella.

Ore 10.00-17.00: attivi tratti Olona-FS e Avigno-Crispi-piazza Beccaria



LINEA Z

SOPPRESSA la corsa delle 9.00 da FS per Bregazzana/Orrigoni.

Ore 10.00-17.00: attiva su percorso piazza Beccaria-Bregazzana-stadio-Calcinate Orrigoni-via Sanvito-piazza Beccaria (NO Campigli).