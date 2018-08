Legambiente prepara una festa sotto le stelle

Sabato 1° settembre torna con la nuova edizione Festambiente, la festa organizzata da Legambiente Cantello.

Una festa rinnovata quella che propone quest’anno il locale Circolo di Legambiente “che – spiegano gli organizzatori – riunisce la gioia di una cena in compagnia al piacere di passare qualche ora nella pace dei boschi cantellesi”.

La proposta prevede il ritrovo presso il campo di atletica Kolbe (dall’ingresso di via Pianezzo 24) alle 19.30 e una semplice passeggiata insieme alla guida ambientale Noemi fino alla località Gremello, dove il Circolo Legambiente accoglierà tutti i partecipanti con un piccolo buffet nell’attesa che calino le tenebre.

Nella penombra ci si potrà poi stendere sul prato per contemplare il cielo lontani da fastidiose fonti luminose, accompagnati dalla musica dal vivo degli OutBreak e dalle letture dell’associazione LibroAperto pensate appositamente per la serata.

Si raccomanda abbigliamento comodo, anti zanzare e torcia e, per chi lo desidera, una coperta su cui sdraiarsi.

L’evento è a numero chiuso e ha un costo di 12 euro a persona per gli adulti, mentre è gratuito per i bambini fino a dieci anni. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Per informazioni e prenotazioni scrivere via Whatsapp o Sms a: Martina 340 6859633 o Genziana: 3471573054