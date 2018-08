Legionella, M5s: “Serve più trasparenza. Il silenzio è un pessimo alleato”

Più trasparenza dal comune è la richiesta che arriva da Davide Vanzulli, consigliere comunale di M5s dopo i due casi di legionella in città in Municipio e al Centro diurno disabili.

“Il silenzio è un pessimo alleato, e non aiuta a mantenere saldi i rapporti tra Amministrazione civica e cittadinanza. In questo caso non possiamo non riconoscere che, ancora una volta, il sindaco Alessandro Fagioli e il suo staff responsabile della comunicazione optano per un silenzio “pericoloso” riguardo ad un argomento serio e preoccupante come la presenza del batterio legionella” dice Vanzulli.

Chiara la lettura del consigliere comunale: “Non è la prima volta che ci si trova dinanzi allo stesso problema: i saronnesi all’oscuro di situazioni e problematiche che li riguardano direttamente. Scelte sbagliate? Una comunicazione inefficiente? Non siamo in grado di dare una risposta nel merito, sta di fatto che i diretti interessati ”sono sempre gli ultimi a saperlo”.

Tra le proposte anche quella di una campagna informativa per spiegare ai saronnesi il problema della legionella e come affrontarlo a casa propria. “Saronno vuole essere una città informata, si può farlo senza allarmare, ma occorrono volontà, capacità, cura e attenzione”.

“Ci auguriamo – conclude M5s -che il problema si fermi qui e non abbia un seguito, nel malaugurato caso non dovesse essere così ci aspettiamo spiegazioni e chiarimenti tempestivi e non sollecitati dagli organi di stampa né dalle forze politiche di opposizione”