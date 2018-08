Legionella, Saronno Servizi rassicura i cittadini: “Controlli continui”

Nessuna preoccupazione per l’acquedotto o la piscina comunale sul fronte della legionella. Dopo la sanificazione realizzata in Municipio e al Centro diurno disabili la Saronno Servizi, ex municipalizzata che gestisce l’acquedotto rassicura i saronnesi.

“Ci sono controlli continui, costanti e specifici sul fronte della legionella – spiegano dalla sede di via Roma – vengono eseguite le analisi periodicamente e facciamo anche degli interventi di sanificazione. Dedichiamo particolare attenzione a tutte quelle situazione in cui potrebbe prolificare il batterio ad esempio nei boiler della piscina comunale che sono sorvegliati speciali”.

Il problema salito alla ribalta prima di Ferragosto quando il comune ha realizzato un intervento di sanificazione nel palazzo comunale in seguito alla campionatura della rete idrica realizzata dopo il ricovero di un dipendente proprio per legionella. Nelle ultime ore è emerso che un intervento analogo era stato realizzato anche al Centro diurno disabili.