Legnano mette all’asta le biciclette abbandonate ritrovate sul territorio comunale.

(foto d’archivio)

L’esposizione per l’asta delle biciclette (divenute di proprietà comunale, provenienti dalla gestione degli oggetti rinvenuti), è in programma sabato 8 (dalle 8.30 alle 12.30) e domenica 9 settembre (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18): si terrà nel cortile del cinema Sala Ratti e non, come inizialmente previsto, a Palazzo Malinverni.

Per partecipare all’asta gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione, entro le 12 del 21 settembre, con lettera raccomandata, oppure mediante consegna a mano al Protocollo Comunale nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle ore 13 – martedì pomeriggio: dalle 15.30 alle 18.00 – giovedì pomeriggio: dalle 15.30 alle 18.45.

Le informazioni dettagliate e i moduli sono disponibili sul sito del Comune di Legnano, qui.