Leonardo, ora 28 elicotteri al Qatar

A marzo di quest’anno Leonardo annunciò la trattativa per la fornitura di 28 elicotteri medi bimotore multiruolo NH90 al ministero della Difesa del Qatar. Ora quel contratto è stato iscritto in portafoglio con tanto di anticipo incassato.

Leonardo agisce in qualità di prime contractor per la gestione dell’intero programma il cui valore per il Consorzio NHI è superiore a 3 miliardi di euro. Soddisfatto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, che continua nell’esecuzione del piano industriale per la crescita sostenibile del gruppo nel lungo periodo, anche attraverso il rafforzamento della strategia commerciale.

Confermata la guidance del gruppo per l’anno 2018, già rivista al rialzo il 30 luglio in termini di ordini e FOCF (Free Operating Cash Flow, flusso di cassa dopo gli investimenti) per riflettere la prevista acquisizione dell’ordine NH90 Qatar, il cui valore era solo in parte incluso nella guidance del gruppo, e la limitata visibilità sui tempi di finalizzazione di altre campagne commerciali export.