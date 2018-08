Leva civica, Luino cerca due giovani per un anno

Il Comune di Luino attraverso l’Associazione Mosaico ha ottenuto il finanziamento per due progetti relativi all’impiego di volontari in Leva Civica regionale.

Si tratta di un’esperienza di dodici mesi, con un orario di servizio di 30 ore settimanali, all’interno di progetti qualificati nei SETTORI dello SPORT e SERVIZI ALLA PERSONA.



Requisiti:

Sono ammessi alla Leva civica i cittadini che, alla data di presentazione della domanda:

a) siano residenti in Lombardia da almeno due anni;

b) abbiano compiuto i diciotto anni e non superato il ventottesimo anno di età;

c) non abbiano riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente la detenzione, l’uso, il porto, il trasporto, l’importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti oppure per delitti riguardante l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;

d) non appartengano a corpi militari e alle forze di polizia;

e) non abbiano già effettuato un percorso di Leva Civica regionale;

f) non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione, compreso il Servizio civile, negli ultimi dodici mesi, con il soggetto che attiva il progetto o con l’ente ospitante;

E’ previsto un assegno mensile di 433,80 euro.

I volontari selezionati inizieranno l’esperienza di Leva Civica il 1 ottobre 2018.

I progetti finanziati riguardano 2 posizioni a bando:

1 posizione Settore SERVIZI ALLA PERSONA

1 posizione Settore SPORT



Presentazione della domanda:

Modulistica e informazioni sul sito di Associazione Mosaico – LEVA CIVICA REGIONALE 2018 raggiungibile

cliccando www.mosaico.org

La domanda deve essere presentata:

a mezzo posta c/o Associazione Mosaico via Scuri 1, 24128 Bergamo; o tramite PEC al seguente indirizzo: info@pec.mosaico.org

oppure consegna a mano, a mezzo posta c/o Comune di Luino, p.za Serbelloni 1, 21016 Luino (VA) o tramite PEC al

seguente indirizzo: comune.luino@legalmail.it

Le domande devono pervenire ad Associazione Mosaico o presso il Comune di Luino entro e non oltre le ore 12.00 del 14/09/2018;

CONTATTI:

Puoi chiamare direttamente Associazione Mosaico, in orario d’ufficio, allo 035/254140 o visitare il sito internet www.mosaico.org

Comune di Luino: Ufficio Relazioni col Pubblico: 0332/543556, Servizi Sociali: 0332/536727 – www.comune.luino.va.it