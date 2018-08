Il liceo musicale Bellini aprirà una sede distaccata a Cassano

Il liceo musicale Bellini apre un distaccamento anche a Cassano Magnago, che si aggiunge alla sede storica di Tradate.

«Il Liceo Musicale V.Bellini arriva nella nostra #CassanoMagnago» ha scritto sulla sua pagina Facebook Nicola Poliseno, in un post accompagnato dalla foto insieme a Stefano Zecconello, l’appassionato direttore della scuola.

«Il primo contatto è venuto grazie alla dirigente scolastica delle Rodari Rita Contarino» spiega Poliseno. Non è un caso: l’istituto musicale – convenzionato con il Conservatorio di Novara – aprirà infatti il suo distaccamento cassanese proprio nella sede della scuola Enrico Fermi di via Ungaretti, o meglio in una pertinenza, «l’ex casa del custode che oggi ospita tre sedi di associazioni, in spazi che però vengono usati solo la sera». L’idea è che invece durante il giorno lì trovi spazio l’attività musicale.

E la vicinanza “fisica” con la scuola pubblica favorirebbe anche l’interscambio: «Nella convenzione che stiamo studiando vorremmo introdurre anche momenti di collaborazione e scambio con la scuola e in occasioni particolari», rendendo così il distaccamento Bellini pienamente parte della città.