Lidl, Famila e Coin chi non fa la spesa paga il parcheggio

Il tema dei parcheggi a pagamento è un vero e proprio nervo scoperto della città. Dopo il varo del nuovo piano della sosta, che ha fatto molto discutere, soprattutto per alcune scelte dell’amministrazione comunale di stabilire nuove tariffe e far pagare parcheggi dove prima non si pagava, si apre un nuovo fronte: i parcheggi a pagamento nei supermercati.

Le bozze di convenzione inserite in una delibera di giunta del 9 agosto scorso, per il momento, riguardano i supermercati Lidl di Masnago, Famila di Biumo e lo store della Coin in centro. Quanto basta per sollevare perplessità e obiezioni nell’opposizione. Simone Longhini, consigliere di Forza Italia, facendo riferimento alla delibera mette in guardia i cittadini: «Si parte con tre strutture, ma presto il provvedimento si estenderà anche alle altre».

LIDL DI VIA BORGHI (ZONA STADIO)

Nel progetto originale Lidl si è obbligato a realizzare e a destinare all’uso pubblico in favore del Comune di Varese un parcheggio pubblico di 3.205 metri quadri per circa 105 posti auto in superficie. Secondo la convenzione, il supermercato deve garantire che i parcheggi siano aperti al pubblico, non riservati solamente alla propria clientela e, pertanto, accessibili a chiunque vi abbia interesse.

Si potrà accedere al parcheggio tutti i giorni di apertura al pubblico dalle 7 e 30 alle ore 22 e sia l’accesso che l’uscita saranno regolamentati con sbarre automatizzate e colonnine ticket che verranno istallate a cura e spese di Lidl. L’accesso al parcheggio di uso pubblico costerà 4,50 euro per ogni ora o frazione di ora. Nel caso di smarrimento del ticket è previsto un pagamento forfettario di 35 euro. Per i clienti che invece andranno a fare la spesa al supermercato Lidl l’accesso al parcheggio sarà a titolo gratuito limitatamente ai primi 120 minuti di sosta.

MAXI DI SRL (FAMILA) VIALE VALGANNA

Il parcheggio del Famila in viale Valganna dovrà essere accessibile a chiunque, anche a pagamento, nell’orario di apertura del supermercato. Il parcheggio conta 81 posti e sarà aperto al pubblico dalle 8 alle 20. La tariffa è di 1,50 euro per la prima ora, 2 euro all’ora per le successive ore di parcheggio. Per i clienti del supermercato il parcheggio sarà gratuito per i primi 90 minuti di sosta.

ATIR SRL (COIN) VIA MAZZINI

Dei 20 posti auto di Via Mazzini, Atir garantisce che 10 siano aperti al pubblico, quindi non riservati solamente alla clientela di Coin. Il parcheggio sarà aperto nei giorni feriali ed occasionalmente nei giorni festivi dalle 8 alle 20, la tariffa di 1,70 euro per ogni ora. Inoltre ATIR si obbliga a corrispondere al Comune di Varese il canone forfettario di 12.600 euro annui.