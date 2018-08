A Linate atterrano 74 medaglie Europee

Un bagno di folla, applausi, sorrisi e tanta soddisfazione a Linate dove lunedì 20 agosto è rientrata la nazionale italiana di nuoto Paralimpico.

Federico Morlacchi, Simone Barlaam, Arjola Trimi, Alessia Berra, Fabrizio Sottile e gli altri atleti azzurri sono rientrati da Dublino dopo aver fatto incetta di medaglie.

Non erano proprio tutte e 74: qualcuno, come Arianna Talamona, ha preferito restare ancora un po’ in Irlanda per un periodo di ferie.

Ad accogliere la pattuglia azzurra anche la presidente della Polha Daniela Colonna Preti.