On line la guida pratica Atem Gas

E’ on line sul sito di Regione Lombardia la terza edizione della Guida Pratica ATEM gas, curata dall’assessorato regionale all’Ambiente e Clima, rivolta ai Comuni lombardi per supportarli nel percorso di adeguamento alla normativa sulla distribuzione del gas naturale.

Il settore e’ interamente regolato dalla normativa statale, che attribuisce la competenza esclusiva ai Comuni, che devono affidare la gestione del servizio a un concessionario, e assegna alle Regioni il ruolo di commissariamento degli Enti che non effettuano la gara d’ambito entro i termini. La riforma, istituita con il d.lgs. 164/2000, ha previsto un percorso di riorganizzazione che ha portato alla costituzione degli Ambiti territoriali minimi (ATEM) e alla regolazione delle gare per il rinnovo delle concessioni, senza più poter ricorrere all’affidamento diretto ad una società controllata. I singoli Comuni devono aggregarsi in ambiti territoriali per procedere all’indizione di un’unica gara per ambito territoriale.

La Lombardia ha una rete di distribuzione pari a 46.985 km ed è suddivisa in 36 ambiti territoriali ottimali. La pubblicazione della guida pratica rientra nel piu’ ampio ruolo di Regione, oltre che di controllo, di accompagnamento degli Enti Locali. L’obiettivo e’ quello di spiegare, passo dopo passo, il percorso per sollecitare i Comuni ad intraprendere l’iter che si può riassumere in quattro fasi: dall’individuazione della stazione appaltante alla mappatura delle reti del gas da parte degli Enti locali, dalla predisposizione dei documenti, comprese le verifiche tecnico-economiche per investimenti sulla rete, all’aggiudicazione della gara.

“La riforma – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo – ha prefigurato nei fatti un percorso estremamente complesso, che ha visto fortemente impegnati negli ultimi anni gli Enti Locali lombardi. Enti che

hanno dovuto progressivamente negli anni costruire un bagaglio di competenze specifiche, con gravi difficolta’, acuite dalla continua evoluzione del quadro normativo. La Guida Pratica ATEM gas costituisce uno degli strumenti messi in campo da Regione Lombardia per affiancare i Comuni lombardi in questo difficile

percorso di adeguamento alla normativa statale specificando le azioni da intraprendere e le risposte ai principali quesiti posti dagli Enti Locali”.