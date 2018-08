Lite all’alba, arrivano i carabinieri

Per il 118 quando è arrivata la telefonata di una ragazza in lacrime, non vi erano dubbi: si trattava di un’aggressione.

E così, oltre all’ambulanza intervenuta questa mattina, martedì alle 5 al Lido di Gavirate, si sono presentati anche i carabinieri della compagnia di Varese.

I militari hanno tuttavia appurato che i due al momento dell’arrivo della pattuglia si erano già quasi chiariti, ed escludono vi sia stato contatto fisico tra i due.

Il personale dell’ambulanza ha comunque visitato la ragazza, 26 anni, piuttosto agitata, che è stata portata in pronto soccorso a Varese in codice verde.