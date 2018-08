Lite e coltelli, un arresto

Sono state alla fine le urla dei due che litigavano come pazzi a far chiamare i carabinieri dai vicini di casa.



Se le sono date di santa ragione, ma poi sono saltati fuori anche i coltelli. E le manette.

Alla fine, a entrare nella gazzella di servizio un uomo di 36 anni di origini nepalesi, accusato di lesioni gravi e per questo ora in carcere. All’ospedale è finito un connazionale di qualche anno più giovane.

I fatti sono avvenuti in via Daverio, a Bobbiate, poco prima delle 18 di ieri, 7 agosto.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e quelli della Stazione di Varese hanno arrestato in flagranza del reato di lesioni personali aggravate, un nepalese, classe 1982, abitante a Varese.

L’uomo, nel pomeriggio, aveva ingaggiato una lite con un suo connazionale. Il fatto è avvenuto proprio nell’abitazione varesina di quest’ultimo, dove l’aggressore aveva da qualche tempo trovato ospitalità.

Durante la lite, l’arrestato ha tentato ripetutamente di colpire il suo connazionale con due coltelli ma è stato bloccato in tempo dai carabinieri della Radiomobile che sono intervenuti allertati dai vicini, a loro volta richiamato dalle urla.

La vittima, che ha riportato diverse ferite da taglio su tutto il corpo, è stata trasportata in ospedale dal 118 e ricoverata: non è in pericolo di vita, ma è arrivata in pronto soccorso in codice giallo.

L’arrestato, dopo aver trascorso la notte in ospedale – piantonato dai carabinieri, per lui codice verde – per alcune medicazioni, nella mattinata odierna è stato associato al carcere dei Miogni, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la giornata di domani.