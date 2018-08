Lo spettacolo delle stelle cadenti nei Beni del FAI

Una notte di stelle cadenti, da ammirare nei Beni Fai, luoghi perfetti per cercare il buio ma anche l’atmosfera magica.

In occasione della Notte di San Lorenzo, questa sera venerdì 10 agosto, quando è possibile ammirare lo sciame meteorico delle Perseidi, saranno ad esempio aperti i beni varesini di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e del Monastero di Torba a Gornate Olona. Ma ci sono anche il Castello della Manta a Manta (CN), il Castello di Masino a Caravino (TO), il Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), il Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) e le Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) apriranno per Astronomi per una notte: appuntamenti dedicati agli astrofili e ai più romantici, all’insegna della scoperta del cielo stellato, delle stelle cadenti e delle costellazioni che caratterizzano la volta celeste in estate.

A Villa Della Porta Bozzolo alle ore 21.15 si terrà una conferenza di approfondimento in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli, del Campo dei Fiori, mentre al Monastero di Torba il grande prato, al riparo dalle luci e dalla frenesia cittadina, accoglierà tutti coloro che vorranno godersi lo spettacolo delle stelle cadenti. Alle ore 20.30 cena presso il ristorante interno al monastero “La Cucina del Sole”. Visite guidate alla scoperta della storia millenaria del complesso di Torba. Per i più piccoli un divertente laboratorio sul tema dell’astronomia.

Per informazioni e biglietti potete raggiungere il sito dedicato serefai.it