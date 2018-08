Lombardia, dalla Regione fondi per disabili gravissimi

Nuove risorse per 4,6 milioni di euro sono state messe a disposizione da Regione Lombardia, sulla Misura B1, per gli oltre 5700 disabili gravissimi lombardi in

carico al 30 giugno 2018 e che rischiavano di perdere il buono mensile di 1000 euro che stanno ricevendo. Lo ha deliberato la Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini.

Si tratta di persone, assistite a casa dai propri familiari, e che sono per esempio in stato vegetativo o manifestano malattie come la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), sono affette da demenza/Alzheimer o da disturbi dello spettro autistico.

NUOVE DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE – “Garantiremo il buono, oltre ai 5700 che gia’ lo ricevono – spiega Bolognini

-, anche a chi presenterà l’istanza entro il 30 settembre 2018 e sarà valutato ammissibile. Chi presentera’ domanda dopo quella data e sarà accolto, sarà invece preso in carico con le risorse della nuova annualita’ 2018 del Pna, secondo le modalità stabilite dal nuovo Programma operativo regionale. Le risorse

del Fondo nazionale per le non autosufficienze (Fna) 2017 – conclude Bolognini – cui Regione Lombardia aveva aggiunto proprie risorse pari a 9 milioni di euro, non garantivano l’erogazione del buono fino al 31 ottobre 2018 (dal 1 novembre

2017). Ecco perché abbiamo deliberato ulteriori 4,6 milioni da ripartire sulla base del numero delle persone prese in carico su ogni territorio. Come sempre cerchiamo di restare con i piedi per terra e di salvaguardare le persone reali”.