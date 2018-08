Il nuovo look della strada della Boschina

Nuovo “look” per la strada della Boschina, risistemata nell’arco dell’ultimo mese come annunciato nel maggio scorso.

L’intervento era necessario, a distanza di un lustro e più dall’ultima risistemazione del fondo della via sterrata. A differenza del 2012, quando si usò un fondo di terra battuta mista a calce, questa volta l’intervento è stato più radicale, almeno su una parte del chilometro di “anello”.

I tratti di strada più fragili e più compromessi (in particolare quelli in pendenza) infatti sono stati sistemati con una speciale copertura in calcestre, “cementando” il fondo. Mentre la restante parte dell’”anello” è stata livellata riempiendo le buche e ricoprendo la carreggiata di ghiaia.

«Abbiamo optato – afferma l’assessore Sandro Rech – per un intervento definitivo nei punti più problematici, dove la formazione di buche e pozzanghere veniva agevolata dalla conformazione dei tratti di strada».

La consigliera Evelin Calderara, sottolinea il particolare del materiale scelto (il calcestre aggregato): «È lo stesso utilizzato a Cajello per la strada che conduce al Monte Diviso dove è stato sperimentato con ottimi risultati. Una delle sue caratteristiche, oltre alla resistenza, è il colore molto chiaro che non va minimamente ad intaccare l’aspetto “bucolico” della Boschina»

«Chi sostiene che l’amministrazione abbia un occhio di riguardo solo per quello che definiscono il salotto buono della città, si sbaglia di grosso» aggiunge il sindaco Cassani. Che sottolinea come in questo caso l’intervento sia venuto incontro alle richieste arrivate durante il tour dei rioni.