L’ospedale versa 60.000 euro al Comune per i suoi parcheggi

Sessantamila euro all’anno. È quanto verserà l’ospedale di Varese alle casse di Palazzo Estense per l’utilizzo di circa 300 dei 1775 parcheggi realizzati nel parcheggio mutiliamo e nel perimetro del Macchi. È quanto viene indicato nella convenzione ratificata nell’aprile scorso e in cui si approvano i nuovi progetti edilizi, Day center 2 e padiglione per la dialisi.

La cifra viene riportata dalla stessa azienda ospedaliera all’interno di una comunicazione ufficiale circa i costi per la realizzazione dei nuovi padiglioni e il conseguente abbattimento degli attuali Santa Maria, geriatria e Dansi Boffi.

La convenzione introduce dunque l’onere per l’Asst Sette Laghi di corrispondere la quota annua per la compensazione dei posti auto presenti nella proprietà del Circolo che, ai sensi del PGT, dovrebbero configurarsi come posti “a uso pubblico”, ovvero disponibili gratuitamente: il calcolo è stato fatto su 300 parcheggi, pari a un quinto degli accessi medi giornalieri all’area ospedaliera da parte degli utenti.



Ricordiamo che dall’ottobre 2015, l’azienda ospedaliera ha disposto la sosta a pagamento in tutti i parcheggi afferenti l’ospedale, oltre al parcheggio multipiamo anche all’interno del perimetro del Macchi. La misura venne adottata per regolamentare una sosta che diventava sempre più selvaggia. Dopo le polemiche iniziali, la misura è stata ampiamente accettata tant’è che parcheggiare sia nel mutiliamo sia all’interno dell’area ospedaliera è tornato a essere difficoltoso.

La convenzione con l’Asst Sette Laghi rientra tra le iniziative messe in campo dal Comune nell’ambito del progetto “Varese si Muove” che mira a contenere l’utilizzo del mezzo privato a vantaggio di una mobilità sostenibile. Tra le altre iniziative, le convenzioni firmate con alcuni centri commerciali per regolamentare la sosta nei relativi parcheggi.