Luci, videocamere e tornelli: 60.000 euro per lo stadio Speroni

La nuova stagione in serie C per la Pro Patria inizierà anche con un intervento sullo stadio Speroni. Per la casa dei tigrotti sono infatti in arrivo quasi 60.000 euro per alcuni interventi di messa in sicurezza urgente.

L’amministrazione -che è proprietaria dell’impianto- ha infatti stanziato le somme per andare ad intervenire su tre strutture dello stadio: 6.500 euro serviranno per l’ammodernamento dei tornelli di ingresso, 15.000 euro per la manutenzione dell’illuminazione e 24.500 euro per la manutenzione e l’aggiornamento dell’impianto di videosorveglianza. Il totale, tra tasse e oneri, arriva a 58.000 euro.

Si dà così corso alla convenzione dello scorso 5 maggio in cui l’Amministrazione Comunale ha confermato l’affidamento dell’uso e della gestione del campo sportivo di via Ca Bianca alla Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., un accordo che prevede che i lavori relativi alla manutenzione ordinaria delle torri faro e del sistema di videosorveglianza nonché i lavori di manutenzione straordinaria sono a carico dell’Ammistrazione Comunale.