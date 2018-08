Luino, bruciati 300 metri quadri di tetto

Le ultime squadre hanno fatto ritorno in caserma alle 8 di oggi, lunedì, quando il cuore della città ha ripreso la sua vita normale, senza lampeggianti e mezzi di soccorso in mezzo alla strada, il bagliore del fuoco e l’acqua che scendeva dai tetti: sono le scene dell’emergenza quando scoppia un incendio in un centro abitato.

È il momento della conta dei danni per il vasto rogo che ha colpito il tetto di un immobile del centro storico di Luino, probabilmente partito da una canna fumaria, e che ieri sera, domenica, verso mezzanotte è divampato nella zona centralissima d’affaccio tra piazza Libertà, da dove partono i traghetti, e il porto vecchio.

È il salotto della città, fra immobili di pregio e scorci pittoreschi sul Verbano dove si trovano anche locali che la sera ospitano giovani e meno giovani alla ricerca di un drink vista lago per godersi il fresco.

Ieri sera c’era una discreta brezza sul lago, trasformatasi poi in vento a tarda sera. E lì alcuni hanno avvertito prima odore di bruciato, poi il bagliore sul tetto di un palazzo del centro che rapidamente è stato avvolto dalle fiamme.

Sono arrivati in forze i vigili del fuoco mentre gli avventori in un’immagine surreale si riversavano nella piazza per filmare e fotografare l’evento.

La strada è stata bloccata dalla polizia locale, sono arrivate prima 4 poi 6 partenze dei vigili del fuco che con le autoscale hanno spento le fiamme e messo sotto controlli i tetti: siamo all’una e 30 circa.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite nelle ore successive fino alla bonifica: i tetti in legno sono molto insidiosi e già anni fa, per un fatto analogo e abbastanza vicino a quello di ieri sera, sempre nel centro storico, dopo l’intervento di spegnimento alcuni focolai ripresero vita.

Le fiamme hanno distrutto un appartamento posto all’ultimo piano di uno degli edifici e secondo i tecnici le fiamme hanno divorato circa 300 metri quadrati di tetto.

In tutto la caserma di via Legnani di Varese ha inviato sul posto diciotto vigili arrivati con sei automezzi dalle sedi di Luino, Varese, Laveno e Gallarate, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Gli edifici sono stati resi inagibili in attesa delle operazioni di messa in sicurezza. Tre famiglie sono state evacuate e hanno dovuto trovare sistemazione altrove.