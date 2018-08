Luino, Ferragosto col piano di Antonio Davì

Mercoledì 15 agosto alle ore 21:00 presso il palco del Parco a Lago di Luino si potrà assistere al concerto di Antonio Davi’.

«Antonio Davì è una forza della natura. – commenta l’Assessore Pier Marcello Castelli – Apprezzo questo pianista che, non solo esegue i brani in maniera eccellente, ma ha la capacità di coinvolgere il pubblico che si unisce al suo concerto, diventandone esso stesso protagonista».

A nove anni Davi’ è entrato al Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo e il suo carisma innato lo ha portato ad esibirsi in tanti palcoscenici internazionali. Tra i suoi scritti, si comprende che la musica è la sua vita: “Ogni giorno mi faccio prendere per mano dalle emozioni e con queste cammino e attraverso il mio destino”. La serata sara’ dedicata agli standard in cui il pubblico intraprenderà un viaggio immaginario nella sua musica: il pianoforte sarà lo strumento che sostituisce le parole.