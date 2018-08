Luino, «la raccolta differenziata è al 74%»

Luinesi attenti a quello che buttano, e a come lo buttano. La sfida della differenziata sembra essere sulla buona strada dopo l’introduzione del nuovo sistema di raccolta.

L’assessore Dario Sgarbi fa il bilancio del nuovo metodo adottato in città

«Con soddisfazione ci preme portare a conoscenza di tutti i luinesi il buon esito che ha avuto l’attivazione della nuova raccolta differenziata. Questo, grazie al senso civico e all’attenzione dimostrata da tutta la cittadinanza nella difficile fase iniziale. Infatti, i dati emersi nel bimestre maggio – giugno 2018, rispetto al 2017, hanno portato la raccolta differenziata dal 64% al 74% circa».

«Questo ottimo risultato è stato ottenuto nonostante vi sia ancora una fascia di utenti che non ha ancora recepito le corrette informazioni di come differenziare e, quindi, li inviterei a recarsi presso l’Ecosportello della Comunità Montana Valli del Verbano a Luino ( Voldomino ) per le debite precisazioni».

«Il risultato che ci prefiggiamo nel comune interesse è quello di pervenire, entro la fine dell’anno, al raggiungimento di una raccolta differenziata pari all’80 – 85%, che permetterà alla collettività la riduzione dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti. Per i risultati ottenuti, mi complimento con la cittadinanza luinese, ringraziando contestualmente gli uffici degli enti preposti a detta attività».