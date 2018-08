A Cavandone (Verbania) “L’ultimo volo dello sparviero”

“L’ultimo volo dello sparviero“, spettacolo teatrale per la regia di Rossana Girotto e Antonio Zamberletti, parteciperà il 1 settembre al festival di teatro di narrazione “Il paese dei narratori” di Cavandone, giunto quest’anno alla 26ma edizione. Da ventisei anni, nel caratteristico borgo affacciato sul Lago Maggiore, situato sopra Verbania, l’associazione “Lampi sul Teatro” raccoglie in una magica serata i migliori nomi del teatro narrativo italiano. Tre suggestivi angoli del paese diventano palcoscenico per sei spettacoli di circa un’ora: storie che vale la pena ascoltare, narrate attraverso le parole e le voci di autori e attori.

(nella foto: Rossana Girotto e Antonio Zamberletti)

L’ULTIMO VOLO DELLO SPARVIERO

Il testo scritto da Antonio Zamberletti e interpretato da Luca Maciacchini, ambientato nel 1941 in Libia, rievoca la storia dell’aereo italiano SM 79 Sparviero scomparso durante una missione nel Mediterraneo e ritrovato vent’anni più tardi nel deserto libico. Ad avvolgere in un alone di leggenda questa vicenda è stata soprattutto la lunghissima marcia del primo aviere Giovanni Romanini, di venticinque anni, il cui corpo fu rinvenuto a novanta chilometri di distanza dal relitto. Era partito alla ricerca di aiuto, camminando per circa quattro giorni nel deserto del Sahara con una sola borraccia da mezzo litro. Una marcia estenuante terminata in tragedia, che porta comunque in sé un’impresa coraggiosa e leggendaria e che oggi diventa messaggio di condanna verso la Guerra e di rispetto per ogni sua vittima.

Le musiche sono originali, composte e suonate da Lele Pescia che ha curato anche gli inserti audio. La voce fuori campo è di Susanna Tadiello.

Lo spettacolo si terrà sabato 1 settembre al tasso secolare alle ore 22 e 30.