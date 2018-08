Ma che ragno è mai questo?

Spett.le Redazione di Varese News.

Mi chiamo Salvatore Vincenzi, vi scrivo in quanto nei giorni scorsi ho fotografato questo ragno all’interno della mia abitazione.

Magari Voi o i Vs. lettori sono in grado di aiutarmi a capire di che specie si tratta: facendo una ricerca con Google Immagini il primo riscontro che ottengo è quello del “ragno eremita marrone”.

Spero che qualche Vs. lettore sia in grado di darmi risposte differenti e più certe ma soprattutto come comportarsi in caso di infestazione.

Attendo un Vs. gradito riscontro in merito.

Salvatore Vincenzi