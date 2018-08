Macellazioni abusive, controlli negli allevamenti di bestiame

Controlli alle aziende agricole con allevamenti di bestiame nelle aree di Parabiago e nel circondario. Nella mattinata di ieri i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano, con il supporto dei Carabinieri delle Stazioni e della Polizie Locali del territorio, hanno effettuato una serie di accessi in varie strutture.

L’obiettivo è quello di scongiurare la pratica delle macellazioni clandestine, sia particolarmente cruente e crudeli nei confronti degli animali ma soprattutto molto pericolose per il fatto che evidentemente evadono i controlli veterinari sugli animali destinati al consumo (l’ultimo caso a Busto Arsizio dove è stato sequestrato uno dei macelli equini più grandi in Lombardia). Queste deplorevoli situazioni sono state segnalati come possibili, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, quali le festività natalizie e pasquali e, in questo periodo, la concomitanza della festa del sacrificio islamico.

Le certificazioni sanitarie di provenienza della carne macellata sono le uniche che consentono di accertare che la carne sia stata correttamente processata e conservata e quindi escludere la possibilità di incappare in gravi complicanze di salute. Il contrasto a queste pratiche è stato appoggiato anche dalle autorità Comunali che avevano auspicato i controlli in questi giorni e fornito a supporto anche il personale della Polizie Locali.

All’esito dei controlli non sono state trovate situazioni di macellazione abusiva anche se hanno lasciato non poche perplessità i rinvenimenti di luoghi attrezzati per farlo. I Carabinieri accerteranno quanto queste strutture siano regolari.