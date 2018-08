Maddalena Capuzzi eletta Miss Lombardia 2018

Maddalena Capuzzi è stata eletta Miss Lombardia 2018. La Finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia Edizione 2018 si è conclusa sabato sera 25 agosto 2018. Finalissima a cui ha partecipato anche la varesina Sofia Belli di Besnate, eletta a inizio agosto “Miss bella dei laghi”.

Una due giorni che si è svolta nel bergamasmo e che ha visto protagoniste 32 concorrenti provenienti da tutta la Lombardia, ognuna di loro vincitrice ai primi posti nelle 22 selezioni regionali organizzate quest’anno: Sabato 25 le concorrenti (le 8 pre-finaliste nazionali e tutte le finaliste provinciali che non hanno ancora vinto) hanno dato inizio a quella che per loro è stato un pomeriggio carico di emozioni, shooting solo nella club house del Golf Club Franciacorta, la pioggia non ha consentito all’organizzazione di realizzare tutto ciò che era in programma per le condizioni meteo. Ad Accompagnarle anche Miss Milano 2018 Chiara Saffioti (Lainate -MI) che è l’unico titolo che non si poteva rimettere in gioco per vincere il titolo più importante di Miss Lombardia, e è presieduta come Madrina.

Durante la serata Miss Lombardia 2017 Giulia Gatta ha ceduto la sua corona a Miss Lombardia 2018 Maddalena Capuzzi 19 anni, h 1,74 di Leno (Brescia).