Malnate: “Il punto prelievi è una priorità”

Comunicato congiunto della Giunta comunale malnatese e dei gruppi consiliari di maggioranza sul tema del punto prelievi a Malnate

Consapevoli di quanto alto sia il numero di persone, Malnatesi e non, che fanno riferimento all’attuale punto prelievi gestito da SOS Malnate, a cui vanno doverosi e sentiti ringraziamenti, ci siamo prontamente resi disponibili a offrire ad ASST tutto l’apporto necessario per affrontare questo delicato e importante tema: sono in corso costanti contatti tra l’amministrazione comunale e la dirigenza ospedaliera alla ricerca della soluzione ottimale per i locali in cui il servizio sarà erogato e finora sono stati compiuti passi importanti, segno che è condivisa l’intenzione di agire in fretta per garantire la continuità anche nelle fasi di transizione.

D’altra parte ASST, già in fase di stesura della gara e poi nei vari tavoli di mediazione, ha manifestato la volontà di mantenere il servizio prelievi sul territorio malnatese unitamente a quella di rafforzare, ove possibile, i servizi del Consultorio di p.zza Libertà. Crediamo che certe questioni non possano essere utilizzate come argomento di scontro politico, nel tentativo mosso da questo o quel partito di intestarsi risultati che rappresentano patrimonio di tutta la collettività.

Qualche consigliere di opposizione, sempre alla ricerca di un modo per vedere il suo nome sui giornali, dovrà trovare altro su cui concentrare le sue instancabili doti di indefesso comunicatore politico, lasciando che le cose importanti siano gestite nelle sedi opportune da chi è competente ed evitando di metterne a rischio il buon esito per calcoli politici.