Malpensa, all’asta anche 14 Rolex Daytona

Straordinaria vendita all’asta di merce confiscata o abbandonata a Malpensa.

Straordinaria perché tra i lotti che verranno battuti all’asta, oltre ai “soliti” vestiti, a tantissimi telai di bicicletta e oggetti bizzarri come ferri da stiro e mute da sub, ci sono ben 14 orologi Rolex Daytona dell’anno 2001 comprensivi di scatola e garanzia.

Si tratta di orologi sequestrati e la base d’asta di ogni singolo orologio è di 6000 euro.

L’asta sarà giovedì 27 settembre 2018 alle ore 10.00 a Ferno in Aerostazione T1, piano arrivi A.

Altri oggetti meritevoli di essere presi in considerazione sono alcuni gioielli tra cui 4 anelli in oro 18K di cui uno con diamante centrale taglio smeraldo di 1,5 carati: base d’asta 4.500 euro.

Per gli orologi Daytona e per i gioielli sono state create schede di pubblicità in quanto la merce è visionabile solo tramite la documentazione fotografica allegata sui siti www.GIVG.it (inserendo il numero di procedura 1/2018) e www.astagiudiziaria.com (cercando nella sezione beni mobili, categoria oreficeria e orologeria, proposto dall’istituto vendite di Busto Arsizio e Varese).

A questo link invece trovate tutti gli oggetti all’asta .

Le merci saranno visibili, previo appuntamento telefonico, senza prelevamento di campioni, nei giorni 19 e 20 settembre dalle ore 09,30 alle ore 12,00.

Informazioni ulteriori potranno essere richieste fino al 26.09.2018 direttamente al responsabile del procedimento Vincenzo Ciccone Capo Area Gestione Tributi dell’Ufficio delle Dogane di Malpensa o al personale espressamente delegato ai numeri telefonici 0258586357/0258586361/0258586313/0258586341, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.