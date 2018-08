Maltempo, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Una notte davvero impegnativa per i vigili del fuoco. Il maltempo che ha colpito la provincia nella sera di giovedì 9 agosto, ha causato danni in molti paesi soprattutto a sud del Varesotto.

Una quarantina gli interventi che hanno visto impegnate tutte le squadre dei vigili del fuoco, compresi i volontari. Alberi abbattuti, ramaglie che occupavano la sede stradale e pali della luce pericolanti.

Questa mattina all’alba i vigili del fuoco sono intervenuti a Malnate per rimuovere un albero caduto su una casa, mentre a Mercallo un tronco si è abbattuto su un camper.

Gli interventi hanno tenuto occupato le squadre per tutta la notte e parte della mattina di venerdì 10 agosto.