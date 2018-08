Mamma scompare con le due figlie, il padre: “Aiutatemi a ritrovarle”

Due bambine di 4 anni e la loro madre sono scomparse da lunedì 28 agosto. La famiglia di origini marocchine vive nel quartiere di Borsano a Busto Arsizio e le due piccole sono affette da autismo.

L’allarme è stato lanciato dal padre, Adil Noreddine, che lunedì sera rientrando a casa non ha trovato nessuno. «Durante la giornata al telefono mia moglie non mi ha mai risposto -racconta- e la sera quando sono tornato a casa da lavoro ho trovato le valige fatte e loro non c’erano più». L’uomo ha quindi chiamato immediatamente la Polizia già ieri sera e la mattina successiva ha sporto regolare denuncia. «Nulla mi avrebbe fatto pensare ad una cosa del genere», racconta.

Le due piccole si chiamano Inas e Rimas e hanno entrambe 4 anni mentre la mamma Sofia ha 40 anni. Il Commissariato ha avviato le normali procedure di questi casi lasciando aperta ogni pista. Chiunque avesse informazioni può contattare la Polizia di Stato di Busto Arsizio allo 0331 327911.