Manca l’acqua, un’ordinanza per limitare il consumo

Divieto di consumo di acqua potabile per usi non domestici. L’ordinanza comunale è in atto dal primo agosto e resterà in vigore fino al termine della criticità idrica o revoca dell’ordinanza.

Dalle ore 6 alle 23 è dunque vietato utilizzare l’acqua per innaffiare prati, orti, giardini, per il lavaggio domestico dei veicoli a motore o il riempimento di piscine, fontane ornamentali o ogni altro uso diverso da quello domestico.

Il periodo di siccità ha dunque portato l’acquedotto in sofferenza ed è probabile, ma non ancora confermato, che ci sia stato qualche danno alla rete idrica. In alcune zone del paese dunque non è arrivata l’acqua per diverse ore o a fase alterne. Alcuni lettori segnalano la mancanza d’acqua anche per intere giornate, proprio nei giorni più caldi dell’anno.

L’amministrazione comunale sta lavorando per portare al più presto la situazione all normalità e sta tenendo informati i cittadini sulla situazione, anche tramite le pagine facebook ufficiali e sei di besozzo se.