Marciello, vittoria a Suzuka con dedica a Bianchi

Trionfo in terra giapponese per Raffaele Marciello, il pilota italo-svizzero con tanti tifosi (e con licenza) nel Varesotto. Il 24enne cresciuto nel vivaio della Ferrari Driver Academy, ora in forze alla Mercedes per le gare di Endurance, ha vinto la 10 Ore di Suzuka a bordo di una Amg Gt3 allestita dal Team Gruppe M.

Marciello ha gareggiato sul circuito nipponico insieme al francese Tristan Vautier e al tedesco Maro Engel sulla vettura numero 888, risultata una delle grandi protagoniste della gara fin dalle qualifiche. (nella foto Losi: Marciello su Mercedes a Spa)

“Lello” – questo il soprannome del driver italiano – ha voluto dedicare la vittoria a Jules Bianchi, lo sfortunato pilota francese deceduto dopo un gravissimo incidente avvenuto proprio a Suzuka durante il GP del Giappone di Formula Uno nel 2014. Marciello e Bianchi erano stati compagni all’interno del vivaio della Ferrari.