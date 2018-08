Marco Borradori nuovo presidente di Lugano Airport SA

In data odierna ha avuto luogo l’Assemblea degli azionisti di Lugano Airport SA seguita dalla seduta ordinaria di Consiglio di Amministrazione che prevedeva tra le trattande la nomina del nuovo Presidente. Dopo aver dato il benvenuto al nuovo membro On. Filippo Lombardi, i Consiglieri d’Amministrazione hanno eletto quale Presidente del CdA l’On Marco Borradori, Sindaco della Città di Lugano e quale Vicepresidente l’On Consigliere agli Stati Filippo Lombardi.

Lugano Airport si congratula con gli eletti e ringrazia il Presidente uscente Avv. Emilio Bianchi per il prezioso lavoro svolto e la sua dedizione al mondo dell’aviazione.