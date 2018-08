Marco Piuri è il nuovo Ad di Trenord

È Marco Piuri, 58 anni, il nuovo amministratore delegato di Trenord, che prende il posto di Cinzia Farisè.

Laureato in Economia alla Cattolica, Piuri è nato a Saronno, è vicino al movimento di CL. Ha un solido background nel mondo del trasporto su ferro: era infatti alla testa della divisine Sud Europa del gruppo Arriva, legato a Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche. In passato ha avuto esperienze lavorative anche nel gruppo Fnm, socio al 50% di Trenord.

«Un radicale cambio di rotta nella gestione di Trenord». Sono alte le aspettative di Legambiente Lombardia che così commenta la nomina del nuovo ad di Trenord. «Auguriamo buon lavoro al nuovo Amministratore Delegato di Trenord, nella speranza che riesca a salvare i pendolari dalle mille difficoltà con cui sono costretti ad affrontare, ogni giorno, il viaggio verso i luoghi di lavoro, studio o svago – dichiara Barbara Meggetto presidente di Legambiente Lombardia – E’ evidente che per arrivare ad un cambio di passo serve un percorso chiaro verso la nuova ipotesi di governance e una strategia in linea con le richieste di trasporto pubblico che sempre più emergeranno dal cambio degli stili di vita e di pianificazione delle città. Attendiamo fiduciosi che si salvino i passeggeri e anche la la reputazione dell’azienda».

«Adesso che sono chiari gli assetti di Trenord e Fs, la speranza è che si vada spediti verso la definizione della collaborazione tra aziende, per garantire il miglior servizio possibile agli oltre 700mila pendolari lombardi» conclude Legambiente. Negli ultimi anno è infatti emersa sempre più chiara la difficoltà di gestione dell’azienda legata alle quote paritarie (50-50) tra Fs, attraverso Trenitalia, e Regione, attraverso Fnm. La situazione di stallo aveva portato i due soci ad annunciare una “separazione consensuale”, ora in dubbio. Le dichiarazioni del ministro Danilo Toninelli sono state ancora sibilline, ma il Movimento 5 Stelle in Lombardia spinge per un mantenimento della società mista tra Regione ed Fs.