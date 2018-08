«Massì, è agosto, buttiamo i cessi in strada».

È questo il senso della foto giustamente indignata inviataci alle 17,53 di oggi, venerdì 10 agosto.

Proprio durante la giornata delle stelle dobbiamo assistere alle strade che si trasformano, per alcuni in stalle.

E pensare che la possibilità di scaricare gli inerti – la vasca da bagno – e il contenuto dei sacchetti nei luoghi appropriati è davvero semplice: a pochi chilometri c’è una piattaforma ecologica della Comunità Montana a Cavona, comune di Cuveglio.

Il punto dell’abbandono, infatti è lungo la strada che da Castello Cabiaglio porta a Cuvio.

Una strada in mezzo ai boschi per è stata addobbata con questi simpatici oggetti.

È probabile che i responsabili siano già stati rintracciati per via di alcuni testimoni che hanno segnalato il tutto alle autorità competenti.

Un motivo in più per andare a ripulire il tutto, così da non aggravare ulteriormente la loro posizione, che verrà sanzionata.